Украинцев пугают новым ракетным обстрелом. В ЦПД сделали заявление

"Информация о якобы подготовке россиянами обстрелов, которую распространяют неофициальные источники информации, в частности ради собственного хайпа и роста подписчиков, может вызвать панику у населения", - пояснили в ЦПД.

Сегодня некоторые СМИ распространили информацию, что 200-250 воздушных целей в эти сутки могут одновременно выпустить россияне по Украине

В центре отметили, что такую информацию должны комментировать исключительно официальные лица. Более того, в ЦПД отметили, что украинцам стоит доверять только официальным источникам информации.

"Угроза обстрелов существует всегда, и ни один анонимный канал не знает количество ракет, которое подготовил враг. Доверяйте только верифицированным источникам информации", - заявили в центре.