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Украинцев пугают новым ракетным обстрелом. В ЦПД сделали заявление

Фото: в сети распространяется информация о подготовке новой атаки РФ (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В сети распространяется информация о подготовке новой атаки со стороны Российской Федерации, однако на этот раз такие заявления появляются в основном в анонимных Telegram-каналах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации.

"Информация о якобы подготовке россиянами обстрелов, которую распространяют неофициальные источники информации, в частности ради собственного хайпа и роста подписчиков, может вызвать панику у населения", - пояснили в ЦПД.

Сегодня некоторые СМИ распространили информацию, что 200-250 воздушных целей в эти сутки могут одновременно выпустить россияне по Украине

В центре отметили, что такую информацию должны комментировать исключительно официальные лица. Более того, в ЦПД отметили, что украинцам стоит доверять только официальным источникам информации. 

"Угроза обстрелов существует всегда, и ни один анонимный канал не знает количество ракет, которое подготовил враг. Доверяйте только верифицированным источникам информации", - заявили в центре.

Напомним, ранее мы писали, что российские пропагандисты пытаются посеять панику среди украинцев с помощью фейковых новостей.

В свою очередь Силы обороны Юга предупредили, что Россия готовит ряд информационно-психологических спецопераций после обстрелов энергетической инфраструктуры Украины, в том числе и о ДнепроГЭС.

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