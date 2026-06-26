Для українців за кордоном запустили нову платформу "Додому": як вона працює

Цифрова платформа "Додому" для українців за кордоном, які розглядають повернення, запрацювала у тестовому режимі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства соціальної політики.
Про запуск платформи на Конференції з питань відновлення України (URC 2026) у Ґданську розповіла заступниця міністра соціальної політики Ілона Гавронська.
Ресурс допомагає українцям отримати інформацію про кроки, необхідні для підготовки до повернення, а також сформувати персональний план.
На платформі зібрано інформацію про сервіси, можливості працевлаштування, навчання та соціальну підтримку в Україні.
Окремий розділ - "візитівки" громад, готових приймати людей у процесі реінтеграції: з даними про місцеві послуги, інфраструктуру та контакти. Також представлено інформацію про Центри єдності та організації Мережі єдності за кордоном.
Нагадаємо, за даними Центру економічної стратегії, за кордоном наразі перебувають близько 5,6 млн українців, і 43% із них планують повернутися додому.
У квітні 2026 року РБК-Україна розповідало, що низка країн ЄС запровадила програми фінансової підтримки для українців, які вирішили повернутися, - зокрема Норвегія виплачує до 1 700 євро на особу.