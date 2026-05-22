"Метінвест" Ахметова запустив унікальну програму повернення українських студентів з-за кордону: що відомо

Український бізнес активно працює над поверненням громадян з-за кордону через освітні та кар’єрні програми. Одним із прикладів такої роботи стала унікальна програма Steel Force, яку у 2025 році запустив "Метінвест" для українських студентів, що навчаються у Великій Британії та Польщі.

Як пише РБК-Україна , про це йдеться у матеріалі LIGA.net, присвяченому практикам українських компаній із повернення кадрів в умовах дефіциту робочої сили, який публікує " Метінвест ".

Нестача працівників в Україні

За даними Європейської Бізнес Асоціації, у 2025 році нестачу працівників фіксували 74% українських компаній. Водночас за кордоном нині перебувають близько 5,6 млн українців, і 43% із них планують повернутися додому, свідчать дані Центру економічної стратегії.

Що відомо про програму Steel Force

У межах програми Steel Force українські студенти проходили оплачувані стажування на підприємствах та в офісах "Метінвесту" у Великій Британії, Швейцарії, Болгарії та Нідерландах. Частина учасників після завершення стажування залишилася працювати в компанії.

На програму стажування від "Метінвесту" подали заявки понад 160 студентів: після відбору до першого етапу потрапив 51 учасник, а стажування пройшли 28 студентів. У 2026 році програму планують продовжити.

"Програма дає можливість побудувати кар’єру в міжнародній компанії та долучитися до проєктів із відбудови України й розвитку вітчизняного ГМК", - кажуть у компанії.

Особливості працевлаштування в Україні

Видання зазначає, що український бізнес дедалі частіше робить ставку не лише на пряме повернення працівників, а й на створення довгострокового зв’язку з українцями за кордоном - через міжнародні проєкти, дистанційну роботу та програми поступової інтеграції.

Експертка з лідерства та корпоративної культури Оксана Семенюк вважає, що роботодавцям варто змінити підхід і пропонувати людям не просто повернення, а нові можливості для професійного розвитку та реалізації міжнародного досвіду в Україні.

Серед ефективних практик вона називає програми "м’якого повернення", підтримку з житлом та адаптацією, поступовий формат повернення й постійне підтримання контакту з українцями за кордоном.