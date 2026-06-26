Для украинцев за границей запустили новую платформу "Домой": как она работает

Напомним, по данным Центра экономической стратегии, за рубежом сейчас находятся около 5,6 млн украинцев, и 43% из нихпланируют вернуться домой.

В апреле 2026 года РБК-Украина рассказывала , что ряд стран ЕС ввел программы финансовой поддержки для украинцев, решивших вернуться, - в частности, Норвегия выплачивает до 1 700 евро на человека.