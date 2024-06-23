Українців каратимуть за дрібні крадіжки по-новому: що може змінитись

Основне про проект закону

Проект закону №11068 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за дрібне викрадення чужого майна було зареєстровано у Верховній Раді 8 березня 2024 року.

Ініціатором законопроекту виступила група народних депутатів, серед яких: Максим Павлюк, В'ячеслав Медяник, Сергій Іонушас, Микола Тарарін та інші.

Головним комітетом ВРУ з цього питання став комітет з питань правоохоронної діяльності під керівництвом Сергія Іонушаса.

Проект закону №11068 (скріншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

22 травня 2024 року Верховна Рада розглянула цей законопроект у першому читанні та схвалила його за основу (із доопрацюванням положень відповідно до частини 1 статті 116) 265 голосами.

Мета законопроекту

Згідно з пояснювальною запискою, метою прийняття законопроекту є:

врегулювання правовідносин в адміністративній та кримінально-правовій сферах

забезпечення більш ефективного, справедливого застосування покарання за фактами дрібних крадіжок

удосконалення процесу розкриття адміністративних та кримінальних правопорушень

При цьому завданням законопроекту є удосконалення порядку кваліфікації дрібного викрадення чужого майна, оскільки поставлена мета може бути досягнута, зокрема, шляхом внесення змін до статті 51 (Дрібне викрадення чужого майна) Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Що може змінитись для українців

Законопроектом передбачається внесення низки змін до статті 51 КУпАП:

збільшення розміру штрафу за вчинення правопорушення, передбаченого частиною першої статті у виді штрафу від 10 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн)

доповнення статті новою частиною другою, яка передбачає відповідальність за викрадення чужого майна шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення чи розтрати, вчинені у значному розмірі

доповнення статті приміткою, згідно з якою викрадення чужого майна вважається дрібним, якщо вартість такого майна на момент вчинення правопорушення не перевищує 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (757 грн)

Варто зазначити, що для цілей частини другої цієї статті дрібне викрадення чужого майна вважається вчиненим у значному розмірі, якщо вартість такого майна (на момент вчинення правопорушення) не перевищує трьох неоподатковуваних мінімуму доходів громадян.

Отже, викрадення чужого майна стане кримінально караним діянням, якщо його вартість становитиме більше трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що у 2024 році становитиме 4 542 гривень.

Одночасно з цим законопроектом удосконалюються окремі питання притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення, передбачені статтею 51 КУпАП, зокрема: