В Україні оновили умови для отримання громадянства: що змінилось

В Україні оновили умови для отримання громадянства. Тепер особи, що подаються мають скласти два іспити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства освіти і науки України.

"Детальніший алгоритм та умови проведення іспиту ми опублікуємо після ухвалення та впровадження низки наказів, положень, організаційних заходів", - повідомили в міністерстві.

"Відтепер особи, які хочуть отримати громадянство України, мають скласти іспити з основ Конституції України та історії України", - повідомили в МОН.

Нагадаємо, що у березні минулого року Верховна рада ухвалила закон що, як умова прийняття до громадянства додається складання іспитів з основ Конституції України, історії України та тест на рівень володіння державною мовою.

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