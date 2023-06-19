Для українців готують новий тариф на світло: скільки доведеться платити вже з липня

Згідно з порядком денним на 26 червня, комісія перегляне граничні ціни на електроенергію на ринку "на добу вперед", внутрішньодобовому та балансуючому ринках. Іншими словами, йдеться про підвищення тарифів для бізнесу.

Зазначимо, на сьогодні ціни на електроенергію для бізнесу у години мінімального навантаження (00:00-07:00 та 23:00-24:00) обмежені 2 000 грн/МВт-год, у години максимального навантаження (07:00-23:00) - 4000 грн/МВт-год.

У проекті рішення НКРЕКП йдеться про те, що нинішні "прайс-кепи" припинять дію з 30 червня. Це означає, що з липня для бізнесу почнуть діяти нові граничні ціни:

для годин мінімального навантаження (з 00:00 до 07:00 та з 23:00 до 24:00) - 2 714,00 грн/МВт-год

для годин максимального навантаження (з 07:00 до 23:00) - 5 428,00 грн/МВт-год

Зазначимо, окрім ринкової ціни, яка визначається щодобово, до структури тарифу для бізнесу також входять тарифи оператора системи передачі та операторів системи розподілу, а також вартість послуг постачальника. Тому кінцевий тариф буде вищим і може відрізнятися залежно від регіону.