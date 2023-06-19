Для украинцев готовят новый тариф на свет: сколько придется платить уже с июля

Новый тариф на свет готовят для украинцев с 1 июля 2023 года. Вслед за ростом цен для бытовых потребителей, подорожание затронет и бизнес.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную комиссию, которая осуществляет регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Согласно повестке дня на 26 июня, комиссия пересмотрит предельные цены на электроэнергию на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном и балансирующем рынках. Другими словами, речь идет о повышении тарифов для бизнеса.
Отметим, на сегодня цены на электроэнергию для бизнеса в часы минимальной нагрузки (00:00-07:00 и 23:00-24:00) ограничены 2 000 грн/МВт-ч, в часы максимальной нагрузки (07:00-23:00) - 4000 грн/МВт-ч.
В проекте решения НКРЭКУ говорится, что нынешние "прайс-кэпы" прекратят действие с 30 июня. Это означает, что с июля для бизнеса начнут действовать новые предельные цены:
Отметим, помимо рыночной цены, которая определяется ежесуточно, в структуру тарифа для бизнеса также входят тарифы оператора системы передачи и операторов системы распределения, а также стоимость услуг поставщика. Поэтому конечный тариф будет выше и может отличаться в зависимости от региона.
Данное решение не коснется бытовых потребителей, которые с июня платят по тарифу 2,64 гривны за кВт-ч не зависимо от объемов использования.
Но в то же время из-за пересмотра "прайс-кепов" регулятор отложил решение об увеличении тарифов на холодную воду. В конце мая НКРЭКУ взялась за новые расчеты, поскольку на рынке электроэнергии фиксировались значительные колебания. А так как цены на свет занимают значительное место в структуре тарифа на воду, не исключено, что холодная вода для украинцев тоже подорожает с 1 июля. Но для этого нужно отдельное решение.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.