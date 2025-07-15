Українців до 25 років серед працюючих вдвічі менше, ніж після 60

Частка молоді віком до 25 років на підприємствах складає 6,4%, що вдвічі менше за частку осіб віком старше 60 років (13,1%).

Найбільша частка молоді в структурі зайнятості відзначається в секторі тимчасового розміщування й організації харчування - 25,8%. Найбільша частка працівників старшого віку відзначається у секторі водопостачання - 26,2%.



Масштабне опитування роботодавців було здійснено Державним центром зайнятості в усіх підконтрольних Україні районах серед 54 677 підприємств. Опитування проводилося з 17 грудня 2024 року по 31 січня 2025 року. Основними респондентами для великих та середніх підприємств стали керівники або спеціалісти відділів кадрів.