Кожен четвертий пенсіонер в Україні продовжує працювати: які причини

Станом на початок 2024 року чисельність працюючих пенсіонерів, становила 2,75 млн осіб. Тобто нині з чотирьох пенсіонерів - один працює.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані, які публікує Центр Разумкова .

Як зазначається в публікації, дані про чисельність працюючих пенсіонерів, доступні лише загалом по усіх видах пенсій і включають не лише пенсіонерів за віком чи вислугою років, а й працюючих пенсіонерів, по інвалідності. За даними Мінсоцполітики, упродовж 2021-2023 років чисельність працюючих осіб з інвалідністю зменшилася з 455 тис. до 400 тис. осіб.

"Тобто переважна більшість працюючих пенсіонерів - це пенсіонери за віком або за вислугою років, і саме вони формують тенденцію до збільшення загальної чисельності працюючих пенсіонерів", - йдеться в дослідженні.

З початку реформи 2011 року загальна чисельність пенсіонерів скорочується, тому питома вага тих, хто працює, зростає пришвидшеними темпами. Станом на початок 2024 року пенсіонери, що працюють, становили 26% загальної чисельності пенсіонерів, порівняно з 19% у 2016-2017 роках та 22% у 2011-2015 роках.

Участь на ринку праці

На ринку праці роль працюючих пенсіонерів, теж має тенденцію до зростання. Їхній відсоток по відношенню до чисельності робочої сили стабільно становив 13-15%, чисельності зайнятого населення - 14-17%. З початку війни обстеження робочої сили поставлене на паузу.

Але якщо взяти до уваги результати загальнодержавного вибіркового обстеження соціально-економічного стану домогосподарств, проведеного за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, у 2023 році відсоток працюючих пенсіонерів, у робочій силі збільшився до 19%, у зайнятому населенні - до 21%. Тобто нині з п’яти зайнятих один пенсіонер.

Як зазначають автори дослідження, висока частка працюючих пенсіонерів, загалом притаманна країнам Східної Європи, де традиція високого рівня зайнятості населення зберігається ще з часів соціалістичної системи.

Значна присутність пенсіонерів на ринку праці може вважатися позитивним сигналом про їхню активну трудову позицію та наявність попиту на їх робочу силу, зокрема з демографічних причин - усі ці країни під час перехідного періоду 1990-х рр. зазнали спад народжуваності та міграційних втрат, тому зараз стикаються зі скороченням чисельності населення працездатного віку, особливо молоді.

"Водночас високий рівень участі пенсіонерів у ринку праці може свідчити про неадекватний рівень пенсій, що спонукає шукати додаткові джерела доходу, а також про незбалансованість норм пенсійного законодавства, зокрема слабкість стимулів до відстрочки виходу на пенсію та занизького порогу пенсійного віку", - йдеться публікації.