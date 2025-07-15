Украинцев до 25 лет среди работающих вдвое меньше, чем после 60

Доля молодежи в возрасте до 25 лет на предприятиях составляет 6,4%, что вдвое меньше доли лиц в возрасте старше 60 лет (13,1%).

Наибольшая доля молодежи в структуре занятости отмечается в секторе временного размещения и организации питания - 25,8%. Наибольшая доля работников старшего возраста отмечается в секторе водоснабжения - 26,2%.



Масштабный опрос работодателей был осуществлен Государственным центром занятости во всех подконтрольных Украине районах среди 54 677 предприятий. Опрос проводился с 17 декабря 2024 года по 31 января 2025 года. Основными респондентами для крупных и средних предприятий стали руководители или специалисты отделов кадров.