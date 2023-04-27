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Українці зрозуміють, що контрнаступ уже розпочався, - Резніков

Фото: міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Олександр Білоус

Очікування у суспільстві українського контрнаступу дещо перегріті. Про нього відразу буде відомо з новин.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав міністр оборони Олексій Резніков.

"Я дуже сподіваюся, що це станеться несподівано і для вас теж. Тому що в цьому і сенс військової операції - ніхто не повинен знати, що вона почалася. Чим довше не знатиме ворог, тим більше ймовірності, що вона пройде успішно", - сказав він.

При цьому міністр зазначив, що з новинних зведень усі зрозуміють, що це вже той самий довгоочікуваний контрнаступ.

"Звичайно. Зараз же завдяки різним ресурсам, наприклад Deep State, які займаються OSINT, вже нічого не приховати. Плюс наші хлопці соціально та медійно активні. Залітаючи до чергового звільненого села, вони одразу роблять селфі, короткі стрими. І всі всі розуміють" , - додав Резніков

Водночас міністр погодився, очікування від контрнаступу дещо перегріті. Їх підігрівають українське суспільство, політикум чи Захід. "І ті, і ті. Це точно перегріто, всі хочуть чергової перемоги. Раніше не вірили у перемогу. Раніше хотіли, щоб Україна вижила хоч якось мінімально, щоб хоч якась частина України збереглася. А коли ЗСУ показали успіхи, всі стали вірити у перемогу - після Зміїного, після Київщини, Чернігівщини та Сумщини, після Харківщини, Херсона. Хочуть наступну перемогу. Це нормально, це емоції - очікування успіху", - додав він.

Нагадаємо, головнокомандувач збройних сил США в Європі генерал Крістофер Каволі заявив, Збройні сили України перебувають у хорошій позиції для контрнаступу

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