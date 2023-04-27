Украинцы поймут, что контрнаступление уже началось, - Резников

"Я очень надеюсь, что это произойдет неожиданно и для вас тоже. Потому что в этом и смысл военной операции - никто не должен знать, что она началась. Чем дольше не будет знать враг, тем больше вероятности, что она пройдет успешно",- сказал он.

При этом министр отметил, что из новостных сводок все поймут, что это уже то самое долгожданное контрнаступление.

"Конечно. Сейчас же благодаря разным ресурсам, к примеру Deep State, которые занимаются OSINT, уже ничего не скрыть. Плюс наши хлопцы социально и медийно активные. Залетая в очередное освобожденное село, они сразу делают селфи, короткие стримы. И все все понимают", - добавил Резников

В то же время министр согласился, ожидания е от контрнаступления несколько перегреты. Их подогревают украинское общество, политикум или Запад. "И те, и те. Это точно перегрето, все хотят очередной победы. Раньше не верили в победу. Раньше хотели, чтоб Украина выжила хоть как-то минимально, чтоб хоть какая-то часть Украины сохранилась. А когда ВСУ показали успехи, все стали верить в победу - после Змеиного, после Киевщины, Черниговщины и Сумщины, после Харьковщины, Херсона. Хотят следующую победу. Это нормально, это эмоции - ожидание успеха", - добавил он.