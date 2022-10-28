ua ru
Пт, 28 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українці зможуть залишатися в Азербайджані необмежений час

Новость на русском →
П'ятниця 28 жовтня 2022 14:27
Українці зможуть залишатися в Азербайджані необмежений час Фото: українці зможуть залишатися в Азербайджані необмежений час (GettyImages)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Громадяни України, які прибули до Азербайджану, можуть залишатись у країні необмежений час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АРА.

Начальник Головного управління міграційного контролю Державної міграційної служби Руфат Ібрагімов зазначив, що згідно із законом, українці можуть перебувати в Азербайджані 90 днів, але на даний момент є виняток.

"Як і раніше термін перебування становить 90 днів. Однак з урахуванням ситуації після закінчення терміну видворення не застосовується. Тобто громадяни України після закінчення 90 днів можуть залишатися в нашій країні", - сказав він.

Нагадаємо, раніше МЗС пояснювало, як залишити окуповану територію України через Грузію, Азербайджан чи Казахстан.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Азербайджан
NEWS
Переведення годинників. Коли Україна перейде на зимовий час і навіщо це потрібно
Переведення годинників. Коли Україна перейде на зимовий час і навіщо це потрібно
DAILY
Програма без кредиту. Про що Україна домовилася з МВФ і чи вистачить грошей на 2023 рік
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Програма без кредиту. Про що Україна домовилася з МВФ і чи вистачить грошей на 2023 рік