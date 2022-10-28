Українці зможуть залишатися в Азербайджані необмежений час

Громадяни України, які прибули до Азербайджану, можуть залишатись у країні необмежений час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АРА .

Начальник Головного управління міграційного контролю Державної міграційної служби Руфат Ібрагімов зазначив, що згідно із законом, українці можуть перебувати в Азербайджані 90 днів, але на даний момент є виняток.

"Як і раніше термін перебування становить 90 днів. Однак з урахуванням ситуації після закінчення терміну видворення не застосовується. Тобто громадяни України після закінчення 90 днів можуть залишатися в нашій країні", - сказав він.