ua ru
Пт, 28 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинцы смогут оставаться в Азербайджане неограниченное время

Новина українською →
Пятница 28 октября 2022 14:27
Украинцы смогут оставаться в Азербайджане неограниченное время Фото: украинцы смогут оставаться в Азербайджане неограниченное время (GettyImages)
Автор: Елизавета Драбкина

Граждане Украины, которые прибыли в Азербайджан, могут оставаться в стране неограниченное время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АРА.

Начальник Главного управления миграционного контроля Государственной миграционной службы Руфат Ибрагимов отметил, что по закону украинцы могут находиться в Азербайджане 90 дней, но на данный момент есть исключение.

"По-прежнему срок пребывания составляет 90 дней. Однако с учетом ситуации, по истечении срока выдворение не применяется. То есть граждане Украины по истечении 90 дней могут оставаться в нашей стране", - сказал он.

Напомним, ранее МИД объяснял, как покинуть оккупированную территорию Украины через Грузию, Азербайджан или Казахстан.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Азербайджан
NEWS
Перевод часов. Когда Украина перейдет на зимнее время и зачем это нужно
Перевод часов. Когда Украина перейдет на зимнее время и зачем это нужно
DAILY
Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год