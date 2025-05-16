Українці зможуть влаштовуватись на роботу через "Дію": що відомо

Застосунок "Дія"

Нагадаємо, що застосунок "Дія" було запущено лише п'ять років тому, і на той час у застосунку було дві послуги - водійське посвідчення та техпаспорт.

За ці роки там зʼявилося понад 40 сервісів і 130 послуг.

Зауважимо, що на початку року віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, які послуги в "Дії" запровадять вже цього року.

Водночас раніше Федоров говорив, що у "Дії" також з'являться медичні послуги. Зокрема він згадав електронні направлення до лікаря, рецепти на ліки та інші медичні повідомлення.

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