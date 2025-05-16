Украинцы смогут устраиваться на работу через "Дію": что известно

Кабинет Министров дал старт экспериментальному проекту по трудоустройству через портал "Дія".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.
"Согласовано предложение Министерства цифровой трансформации по реализации в течение двух лет экспериментального проекта по использованию средств Единого государственного веб-портала электронных услуг для трудоустройства", - написал Мельничук.
Он заявил, что сегодня был утвержден Порядок реализации экспериментального проекта. Как известно, пока речь идет только о госслужбе. Согласно проекту можно будет податься на работу в:
Необходимые документы и информация для подачи - полностью будет проходит через "Дію".
В то же время планируется полностью цифровизировать процесс трудоустройства в государственные структуры.
Напомним, что приложение "Дія" было запущено всего пять лет назад, и на то время в приложении было две услуги - водительское удостоверение и техпаспорт.
За эти годы там появилось более 40 сервисов и 130 услуг.
Заметим, что в начале года вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, какие услуги в "Дії" введут уже в этом году.
В то же время ранее Федоров говорил, что в "Дії" также появятся медицинские услуги. В частности он упомянул электронные направления к врачу, рецепты на лекарства и другие медицинские сообщения.
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