Украинцы смогут устраиваться на работу через "Дію": что известно

"Согласовано предложение Министерства цифровой трансформации по реализации в течение двух лет экспериментального проекта по использованию средств Единого государственного веб-портала электронных услуг для трудоустройства", - написал Мельничук.

Он заявил, что сегодня был утвержден Порядок реализации экспериментального проекта. Как известно, пока речь идет только о госслужбе. Согласно проекту можно будет податься на работу в:

Минцифры,

Минэкономики,

ГП "Дія".

Необходимые документы и информация для подачи - полностью будет проходит через "Дію".

В то же время планируется полностью цифровизировать процесс трудоустройства в государственные структуры.