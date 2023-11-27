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Українці зможуть відстежувати статус митного оформлення вантажів із-за кордону. Як це зробити

Ілюстративне фото: українці зможуть відстежувати статус митного оформлення вантажів із-за кордону (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Для українців створили "Єдине вікно для міжнародної торгівлі". Воно дозволить переглядати статус митного оформлення міжнародних поштових та експрес відправлень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду.

"Єдине вікно для міжнародної торгівлі" Державної митної служби України - це сервіс не лише для учасників зовнішньоекономічної діяльності, але і для громадян", - сказано у повідомленні.

Як пояснили в Кабміні, користувачі зможуть отримати статус проходження посилки на митниці, вказавши її номер.

Для цього необхідно увійти до Особистого Кабінету - https://cabinet.customs.gov.ua/post - і додатково вказати ту адресу електронної пошти, яку було надано оператору або відправнику. Потім користувач отримає можливість бачити повний протокол проходження посилки через процес митного оформлення.

Нагадаємо, раніше в Україні змінилися і правила надання гуманітарної допомоги. Уряд зняв низку обмежень для ввезення товарів як гумдопомогу без сплати податків та запровадив спрощений порядок їх декларування.

Також РБК-Україна писало, що 1 листопада Кабмін запровадив нові правила експорту агропродукції в умовах воєнного стану.

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