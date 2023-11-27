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Украинцы смогут отслеживать статус таможенного оформления грузов из-за границы. Как это сделать

Иллюстративное фото: украинцы смогут отслеживать статус таможенного оформления грузов из-за границы (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Для украинцев создали "Единое окно для международной торговли". Оно позволит пересматривать статус таможенного оформления международных почтовых и экспресс отправлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства.

"Единое окно для международной торговли" Государственной таможенной службы Украины – это сервис не только для участников внешнеэкономической деятельности, но и для граждан", – говорится в сообщении.

Как пояснили в Кабмине, пользователи смогут получить статус прохождения посылки на таможне, указав ее номер.

Для этого необходимо войти в Личный Кабинет - https://cabinet.customs.gov.ua/post - и дополнительно указать тот адрес электронной почты, который был предоставлен оператору или отправителю. Затем пользователь получит возможность видеть полный протокол прохождения посылки через процесс таможенного оформления.

Напомним, ранее в Украине изменились и правила предоставления гуманитарной помощи. Правительство сняло ряд ограничений для ввоза товаров в качестве гуммпомощи без уплаты налогов и ввело упрощенный порядок их декларирования.

Также РБК-Украина писала, что 1 ноября Кабмин ввел новые правила экспорта агропродукции в условиях военного положения.

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