Українці зможуть відновити посвідчення водія в Італії: названо місто

Повідомляється, що прийом громадян відбувається у мобільних програмно-технічних комплексах – спеціально обладнаних мікроавтобусах білого кольору із символікою "Паспортний сервіс".

Мобільний центр з обміну посвідчення водія розташувався в місті Роццано (провінції Мілан в торговому центрі Centro Commerciale Fiordaliso).

Для обміну та відновлення посвідчення водія українцям потрібно мати з собою такий перелік документів:

паспорт громадянина України (якщо у вас ID-картка, то разом надається виписка про реєстрацію місця проживання особи, або закордонний паспорт);

ідентифікаційний номер;

Документ, що підтверджує зміну особистих даних при зміні персональних даних;

медична довідка (на період воєнного стану не обов'язкова).

В Україні змінилися правила отримання "прав"

З 22 листопада українці можуть отримати посвідчення водія без навчання в автошколі. Детальніше про те, як отримати "права" без навчання в автошколі, читайте у матеріалі РБК-Україна "В Україні кардинально змінюють правила отримання прав водія: головні нововведення".

Також повідомлялося, що в територіальних сервісних центрах МВС українці можуть отримати міжнародне посвідчення водія на підставі національного посвідчення.