Украинцы смогут восстановить водительское удостоверение в Италии: назван город

Сообщается, что прием граждан проходит в мобильных программно-технических комплексах – специально оборудованных микроавтобусах белого цвета с символикой "Паспортный сервис".

Мобильный центр по обмену водительского удостоверения расположился в городе Роццано (провинции Милан в торговом центре Centro Commerciale Fiordaliso.

Для обмена и восстановления водительского удостоверения украинцам нужно иметь с собой такой перечень документов:

паспорт гражданина Украины (если у вас ID-карта, то вместе предоставляется выписка о регистрации места жительства лица, или загранпаспорт);

идентификационный номер;

документ, подтверждающий изменение личных данных при изменении персональных данных;

медицинская справка (на период военного положения не обязательна).

В Украине изменились правила получения "прав"

С 22 ноября украинцы могут получить водительское удостоверение без обучения в автошколе. Подробнее о том, как получить "права" без обучения в автошколе, читайте в материале РБК-Украина "В Украине кардинально меняют правила получения водительских прав: главные нововведения".

Также сообщалось, что в территориальных сервисных центрах МВД украинцы могут получить международное водительское удостоверение на основании национального удостоверения.