Українці зможуть розлучатись онлайн через "Дію": як працюватиме послуга

"Взаємодія з державою буде простою та без додаткового стресу. Вам не доведеться носити із собою паперові свідоцтва чи відвідувати ДРАЦС", - зазначив він.

За словами міністра, послуга з’явиться в "Дії" у 2026 році і буде доступна для подружжя, яке не має неповнолітніх дітей.

Після подання заяви відбудеться автоматична перевірка в реєстрах, і, за умови відсутності дітей, вже через місяць шлюб буде розірвано. Протягом цього терміну українці матимуть змогу відкликати заяву, якщо передумають розлучатися.

Федоров також розповів, що на порталі "Дія" вже можна отримати витяг про розірвання шлюбу та замовити повторну видачу свідоцтва.