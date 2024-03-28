Українці зможуть потягом доїхати з Києва до аеропорту "Кошице": що відомо
Україна та Словаччина цього року планують запустити новий залізничний маршрут Київ - Кошице.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства відновлення України.
Як повідомляється, уряд Словаччини схвалив пропозицію щодо запровадження прямого залізничного сполучення за маршрутом Київ - Кошице.
Маршрут слугуватиме, зокрема для того, щоб більше українців могли скористатися послугами міжнародного аеропорту в Кошице. З Києва поїзд доїжджатиме до станції "Ганіська" біля Кошице через прикордонний перехід "Павлово - Матовске Войковце".
- обладнання приміщення для прикордонного та митного контролю;
- зміна платформи на станції "Ганіська" поблизу Кошице;
- підготовка автобусного сполучення з "Ганіски" до аеропорту та залізничного вокзалу Кошице;
- укладання договорів на транспортні послуги зі Словацькою залізницею;
- робота над пошуком джерел фінансування проєкту.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що "Укрзалізниця" запустила новий міжнародний маршрут Прага - Чоп. Перший рейс вирушив 27 березня.
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