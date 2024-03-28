Українці зможуть потягом доїхати з Києва до аеропорту "Кошице": що відомо

Аеропорт в Кошице (фото з мережі)

Україна та Словаччина цього року планують запустити новий залізничний маршрут Київ - Кошице.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства відновлення України.

Як повідомляється, уряд Словаччини схвалив пропозицію щодо запровадження прямого залізничного сполучення за маршрутом Київ - Кошице. Маршрут слугуватиме, зокрема для того, щоб більше українців могли скористатися послугами міжнародного аеропорту в Кошице. З Києва поїзд доїжджатиме до станції "Ганіська" біля Кошице через прикордонний перехід "Павлово - Матовске Войковце". До запуску маршруту триватиме організаційно-підготовча робота: обладнання приміщення для прикордонного та митного контролю;

зміна платформи на станції "Ганіська" поблизу Кошице;

підготовка автобусного сполучення з "Ганіски" до аеропорту та залізничного вокзалу Кошице;

укладання договорів на транспортні послуги зі Словацькою залізницею;

робота над пошуком джерел фінансування проєкту.