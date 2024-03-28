ua en ru
Чт, 28 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українці зможуть потягом доїхати з Києва до аеропорту "Кошице": що відомо

Четвер 28 березня 2024 17:00
UA EN RU
Українці зможуть потягом доїхати з Києва до аеропорту "Кошице": що відомо Аеропорт в Кошице (фото з мережі)
Автор: Тетяна Степанова

Україна та Словаччина цього року планують запустити новий залізничний маршрут Київ - Кошице.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства відновлення України.

Як повідомляється, уряд Словаччини схвалив пропозицію щодо запровадження прямого залізничного сполучення за маршрутом Київ - Кошице.

Маршрут слугуватиме, зокрема для того, щоб більше українців могли скористатися послугами міжнародного аеропорту в Кошице. З Києва поїзд доїжджатиме до станції "Ганіська" біля Кошице через прикордонний перехід "Павлово - Матовске Войковце".

До запуску маршруту триватиме організаційно-підготовча робота:
  • обладнання приміщення для прикордонного та митного контролю;
  • зміна платформи на станції "Ганіська" поблизу Кошице;
  • підготовка автобусного сполучення з "Ганіски" до аеропорту та залізничного вокзалу Кошице;
  • укладання договорів на транспортні послуги зі Словацькою залізницею;
  • робота над пошуком джерел фінансування проєкту.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що "Укрзалізниця" запустила новий міжнародний маршрут Прага - Чоп. Перший рейс вирушив 27 березня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Поїзди
NEWS
Україна і Польща мають прогрес у розблокуванні кордону, - Шмигаль
Україна і Польща мають прогрес у розблокуванні кордону, - Шмигаль
DAILY
Балістика з Криму. Все про ракету "Циркон", відмінності від "Онікса" і до чого тут "Бастіон"
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Балістика з Криму. Все про ракету "Циркон", відмінності від "Онікса" і до чого тут "Бастіон"