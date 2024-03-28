Украинцы смогут поездом доехать из Киева в аэропорт "Кошице": что известно

Аэропорт в Кошице (фото из сети)

Украина и Словакия в этом году планируют запустить новый железнодорожный маршрут Киев - Кошицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства восстановления Украины.

Как сообщается, правительство Словакии одобрило предложение о введении прямого железнодорожного сообщения по маршруту Киев - Кошице. Маршрут будет служить, в частности, для того, чтобы больше украинцев могли воспользоваться услугами международного аэропорта в Кошице. Из Киева поезд будет доезжать до станции "Ганиська" возле Кошице через пограничный переход "Павлово - Матовское Войковце". До запуска маршрута продлится организационно-подготовительная работа: оборудование помещения для пограничного и таможенного контроля;

смена платформы на станции "Ганиська" возле Кошице;

подготовка автобусного сообщения из "Ганиски" в аэропорт и железнодорожный вокзал Кошице;

заключение договоров на транспортные услуги со Словацкой железной дорогой;

работа над поиском источников финансирования проекта.