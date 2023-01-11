Обмін ламп на нові: у "Дія" запустили бета-тестування

"Дія" запустила бета-тестування за програмою заміни звичайних ламп на світлодіодні. Бета-тесту послуга буде доступна у Вінниці, Черкасах, Одесі та Львові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Дія" у Telegram .

"Відкриваємо запис на бета-тест обміну 5 старих ламп на 5 нових - енергоощадні. Перехід на такий тип ламп дозволить у 15 разів заощадити електроенергію. Стати першим користувачем нової послуги та заощаджуйте кіловати України з LED-освітленням", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що через постійні російські обстріли українці змушені економити електроенергію і планувати свій час за графіками відключень світла.

"Тому ще один ефективний спосіб заощадити споживання електроенергії - користуватися більш економними лампами. За оцінками фахівців, перехід на LED-лампи скоротить споживання на 7-10% у моменти пікового навантаження. Це допоможе суттєво зменшити дефіцит електроенергії в системі", - йдеться у повідомленні. .

Для участі у програмі необхідно:

бути повнолітнім;

маєте РНОКПП (податковий номер);

раніше не одержувати лампочки на "Укрпошті".

Записатися на тестування можна за посиланням.

Нагадаємо, раніше прем'єр Денис Шмигаль заявив, що в Україні запускається програма обміну старих ламп на енергоощадні.

Крім того, обмін старих ламп розжарювання на світлодіодних у відділеннях "Укрпошти" розпочнеться з кінця січня.

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