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Украинцы смогут проверять акциз через "Дію": что известно

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Украина, Четверг 12 января 2023 17:00
Украинцы смогут проверять акциз через "Дію": что известно Фото: через "Дію" можно будет проверять акциз (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Татьяна Зарембо

Верховная рада Украины взяла за основу законопроекты о введении электронной акцизной марки на алкоголь и табачные изделия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточки законопроектов №8286 и №8287.

Как отмечает один из авторов законопроектов №8286/8287, народный депутат Ярослав Железняк, проект закона "Об обеспечении электронной прослеживаемости обращения алкогольных напитков и табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах" набрал в первом чтении 242 голосов "за" и взят за основу.

"Там многое будет дорабатываться ко второму чтению. Разрабатывать систему и внедрять будет Минцифры", - пишет нардеп.

При этом он отмечает, что у украинских граждан появится возможность проверить через "Дію" оригинальность продукции.

На днях РБК-Украина сообщало, что "Дія" запустила бета-тестирование по программе замены обычных ламп на светодиодные. Бета-тест услуги будет доступен в Виннице, Черкассах, Одессе и Львове.

Кроме того, мы писали, что правительство приняло постановление, согласно которому в приложении "Дія" должен появиться электронный военный билет.

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