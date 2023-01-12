Украинцы смогут проверять акциз через "Дію": что известно
Верховная рада Украины взяла за основу законопроекты о введении электронной акцизной марки на алкоголь и табачные изделия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточки законопроектов №8286 и №8287.
Как отмечает один из авторов законопроектов №8286/8287, народный депутат Ярослав Железняк, проект закона "Об обеспечении электронной прослеживаемости обращения алкогольных напитков и табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах" набрал в первом чтении 242 голосов "за" и взят за основу.
"Там многое будет дорабатываться ко второму чтению. Разрабатывать систему и внедрять будет Минцифры", - пишет нардеп.
При этом он отмечает, что у украинских граждан появится возможность проверить через "Дію" оригинальность продукции.
На днях РБК-Украина сообщало, что "Дія" запустила бета-тестирование по программе замены обычных ламп на светодиодные. Бета-тест услуги будет доступен в Виннице, Черкассах, Одессе и Львове.
Кроме того, мы писали, что правительство приняло постановление, согласно которому в приложении "Дія" должен появиться электронный военный билет.
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