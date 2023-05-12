Українці зможуть отримати грошову допомогу ООН: кого стосується нова програма

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект постанови, розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок ( ФПУ ).

Пропонується визначити механізм виплати додаткової грошової допомоги за рахунок коштів ВПП ООН пенсіонерам, зокрема, з числа внутрішньо переміщених осіб, які проживають на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, розмір пенсії яких не досягає 3000 гривен.

Це стосуються лише тих осіб, як не одержували з 24 лютого 2022 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій (після заповнення форми на інформаційній платформі єДопомога) та/або допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 20 березня 2022 року № 332.

Детальні умови реалізації Проекту, категорії отримувачів допомоги та питання обміну інформацією для проведення виплати допомоги пропонується визначити Меморандумом про взаєморозуміння між ВПП ООН та Пенсійним фондом України.