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Украинцы смогут получить денежную помощь ООН: кого касается новая программа

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Украина, Пятница 12 мая 2023 15:56
Украинцы смогут получить денежную помощь ООН: кого касается новая программа Фото: выплаты ООН пенсионерам планируют возобновить (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Минсоцполитики подготовило проект постановления Кабинета министров по реализации совместного проекта Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН) о дополнительных мерах по социальной поддержке пенсионеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления, размещенный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов (ФПУ).

Предлагается определить механизм выплаты дополнительной денежной помощи за счет средств ВПП ООН пенсионерам, в частности, из числа внутренне перемещенных лиц, проживающих на территориях, на которых ведутся (велись) боевые действия, размер пенсии которых не достигает 3000 гривен.

Это касается только тех лиц, которые не получали с 24 февраля 2022 года дополнительных денежных выплат от международных организаций (после заполнения формы на платформе єДопомога) и/или пособия на проживание внутренне перемещенным лицам в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 20 марта 2022 г. № 332.

Подробные условия реализации Проекта, категории получателей помощи и обмена информацией для проведения выплаты помощи предлагается определить Меморандумом о взаимопонимании между ВПП ООН и Пенсионным фондом Украины.

Напомним, Минсоцполитики прекратило прием заявок на платформе єДопомога на выплату денежной помощи от международных организаций из-за того, что граждане Украины уже подали более 10 млн заявок.

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