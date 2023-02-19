Українці зможуть отримати допомогу при народженні дитини за кордоном: як це зробити

Українці, які народили дитину в евакуації за кордоном, зможуть отримати допомогу від держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства реінтеграції.

Щоб отримати допомогу при народженні дитини, батьки мають особисто звернутися до органів соціального захисту. Проте під час перебування у іншій країні це буває важко зробити.

Тож влада розробила законопроєкт, який надає можливість дорослим отримати гроші за спрощеною системою. Для цього потрібно надіслати: