Українці зможуть отримати допомогу при народженні дитини за кордоном: як це зробити
Фото: як отримати допомогу при народженні дитини за кордоном (Getty Images)
Українці, які народили дитину в евакуації за кордоном, зможуть отримати допомогу від держави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства реінтеграції.
Щоб отримати допомогу при народженні дитини, батьки мають особисто звернутися до органів соціального захисту. Проте під час перебування у іншій країні це буває важко зробити.
Тож влада розробила законопроєкт, який надає можливість дорослим отримати гроші за спрощеною системою. Для цього потрібно надіслати:
- заяву на отримання допомоги;
- документи дитини, які видали у іншій країні.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, як легалізувати свідоцтво про народження дитини, отримане натимчасово окупованій території.
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