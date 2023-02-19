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Українці зможуть отримати допомогу при народженні дитини за кордоном: як це зробити

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Неділя 19 лютого 2023 16:44
Українці зможуть отримати допомогу при народженні дитини за кордоном: як це зробити Фото: як отримати допомогу при народженні дитини за кордоном (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українці, які народили дитину в евакуації за кордоном, зможуть отримати допомогу від держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства реінтеграції.

Щоб отримати допомогу при народженні дитини, батьки мають особисто звернутися до органів соціального захисту. Проте під час перебування у іншій країні це буває важко зробити.

Тож влада розробила законопроєкт, який надає можливість дорослим отримати гроші за спрощеною системою. Для цього потрібно надіслати:

  • заяву на отримання допомоги;
  • документи дитини, які видали у іншій країні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, як легалізувати свідоцтво про народження дитини, отримане натимчасово окупованій території.

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