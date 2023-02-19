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Украинцы смогут получить помощь при рождении ребенка за границей: как это сделать

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Воскресенье 19 февраля 2023 16:44
Украинцы смогут получить помощь при рождении ребенка за границей: как это сделать Фото: как получить помощь при рождении ребенка за границей (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинцы, родившие ребенка в эвакуации за границей, смогут получить помощь от государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства реинтеграции.

Чтобы получить помощь при рождении ребенка, родители должны лично обратиться в органы социальной защиты. Однако при пребывании в другой стране это бывает трудно сделать.

Поэтому власти разработали законопроект, который дает возможность взрослым получить деньги по упрощенной системе. Для этого нужно отправить:

  • заявление на получение помощи;
  • документы ребенка, которые были выданы в другой стране.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, как легализовать свидетельство о рождении ребенка, полученное на время оккупированной территории.

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