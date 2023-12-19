Українці зможуть купляти машини в "Дії": коли запрацює послуга

"Сьогодні опівночі запрацює онлайн послуга купівлі-продажу машин в "Дії". І я вас з цим вітаю", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що всього лише за 15 хвилин можна буде купити чи продати автівку через смартфон і отримати новий техпаспорт та номери поштою.

"Сьогодні урядовці представлять все це ще в деталях", - зауважив президент.

У МВС зробили важливе уточнення

Як зазначив міністр внутрішніх справ, перереєстрація авто в "Дії" означає, що більше немає потреби їздити в сервісні центри МВС для перевірки документів та авто, заповнювати папери, сплачувати квитанції в конкретних банках, завчасно записуватись в електронну чергу.

"Швидкість та відсутність будь-яких бюрократичних процесів - наш пріоритет", - сказав Клименко.

Він звернув увагу, що скористатися перереєстрацією зможуть тільки ті, хто продає авто вперше за рік, тож перекупи не зможуть скористатися дією для своїх "схем".

"Все що вам треба - розпочати купівлю/продаж у застосунку, дотримуватися підказок "Дії" та засвідчити проект договорю "Дія.підписом". Далі все зробимо за вас, залишиться тільки домовитися про передачу та отримання коштів", - додав Клименко.

Що відомо про послугу

Нагадаємо, раніше ми писали, що зовсім скоро перереєструвати авто можна буде в кілька кліків у "Дії" без зайвих перевірок та посередників. Перевірка авто та користувачів здійснюватиметься автоматично, без участі адміністратора.

Послуга буде доступна для легкових авто, мотоциклів чи мопедів. У застосунку продавцю потрібно сформувати заяву в "Дії" та поділитися QR-кодом або посиланням на договір.

Покупцеві лише необхідно його підписати і вибрати - залишити старий номерний знак або змінити на новий зі спеціальною серією.

Також у "Дії" також можна буде замовити доставку техпаспорта та нового номерного знака на відділення "Укрпошти", замість того, щоб повторно їхати до сервісного центру та стояти в чергах.

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