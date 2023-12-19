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Украинцы смогут покупать машины в "Дія": когда заработает услуга

Фото: в полночь заработает онлайн услуга купли-продажи машин в "Дія" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В "Дія" введут возможность купли-продажи автомобилей. Эта услуга станет доступна для украинцев уже в полночь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского во время Diia Summit 2023.

"Сегодня в полночь заработает онлайн услуга купли-продажи машин в "Дія". И я вас с этим поздравляю", - сказал Зеленский.

Он отметил, что всего за 15 минут можно будет купить или продать автомобиль через смартфон и получить новый техпаспорт и номера по почте.

"Сегодня чиновники представят все это еще в деталях", - заметил президент.

Что известно об услуге

Напомним, ранее мы писали, что совсем скоро перерегистрировать автомобиль можно будет в несколько кликов "Дія" без лишних проверок и посредников. Проверка автомобиля и пользователей будет производиться автоматически, без участия администратора.

Услуга будет доступна для легковых автомобилей, мотоциклов или мопедов. В приложении продавцу следует сформировать заявление в "Дія" и поделиться QR-кодом или ссылкой на договор.

Покупателю только необходимо его подписать и выбрать - оставить старый номерной знак или сменить новый со специальной серией.

Также в "Дія" можно будет заказать доставку техпаспорта и нового номерного знака на отделение "Укрпочты", вместо того, чтобы повторно ехать в сервисный центр и стоять в очередях.

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