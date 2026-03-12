Українці зможуть безплатно отримувати правову допомогу у 28 країнах: Рада ухвалила закон

Верховна Рада 12 березня підтримала приєднання України до Конвенції про міжнародний доступ до правосуддя. Тепер українці зможуть отримувати безоплатну правничу допомогу в цивільних та господарських справах у більшості країн Європи на рівні з їхніми громадянами.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на карту законопрокту 0304.
Головне:
Основна мета документа - прибрати фінансові та бюрократичні бар'єри для людей, які потребують захисту прав за межами України. Згідно з Конвенцією, українці отримають:
Наразі учасницями Конвенції є 28 держав. Серед них - більшість країн ЄС. Співпраця відбуватиметься через спеціальні центральні органи, які опрацьовуватимуть запити громадян у максимально короткі терміни.
Важливо, що закон забороняє арешт або тримання під вартою як спосіб виконання рішень у цивільних справах, що значно посилює юридичну безпеку українців.
Учасниками конвенції є: Албанія, Білорусь, Боснія і Герцеговина, Бразилія, Болгарія, Естонія, Іспанія, Казахстан, Коста-Ріка, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Північна Македонія, Польща, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Чорногорія, Швеція, Швейцарія.
