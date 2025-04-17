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Українці здають валюту: НБУ пояснив падіння курсу долара

Україна, Четвер 17 квітня 2025 15:24
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Українці здають валюту: НБУ пояснив падіння курсу долара Фото: заступник голови НБУ Юрій Гелетій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Ситуація на валютному ринку України суттєво змінилися за останні місяці. У квітні українці вже більше продають валюту.

Про це заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг на Youtube.

"Ми спостерігаємо протягом березня-квітня ревальвацію гривні відносно долара. Спостерігається суттєве збільшення валової пропозиції валюти", - сказав Гелетій.

За його словами, на міжбанку у лютому пропозиція була 213 млн доларів на день, у березні зросла до 240 млн доларів, а попит зріс не так суттєво.

Крім того, суттєво зменшилася купівля валюти з боку громадян. "Наразі ми навіть спостерігаємо чисту пропозицію протягом останніх днів", - сказав він. У лютому середньоденний попит був на рівні 41 млн доларів, в березні - 31 млн доларів, у квітні - лише 17 млн доларів.

Купівля-продаж валюти

Нагадаємо, в останні місяці українці більше купували валюти, ніж продавали. Обсяги перевищували 1 млрд доларів. Водночас в березні чиста купівля впала до 720 млн доларів на місяць.

Курс долара на 8 квітня упав до мінімуму з початку вересня - до 41,08 грн/долар.

На готівковому ринку курс долара інколи може бути нижчим, ніж офіційний. Водночас великі банки продають валюту з різницею 20-30 копійок від офіційного курсу.

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