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Украинцы сдают валюту: НБУ пояснил падение курса доллара

Украина, Четверг 17 апреля 2025 15:24
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Украинцы сдают валюту: НБУ пояснил падение курса доллара Фото: заместитель главы НБУ Юрий Гелетий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Ситуация на валютном рынке Украины существенно изменились за последние месяцы. В апреле украинцы уже больше продают валюту.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг на Youtube.

"Мы наблюдаем в течение марта-апреля ревальвацию гривны относительно доллара. Наблюдается существенное увеличение валового предложения валюты", - сказал Гелетий.

По его словам, на межбанке в феврале предложение было 213 млн долларов в день, в марте выросло до 240 млн долларов, а спрос вырос не так существенно.

Кроме того, существенно уменьшилась покупка валюты со стороны граждан. "Сейчас мы даже наблюдаем чистое предложение в течение последних дней", - сказал он. В феврале среднедневной спрос был на уровне 41 млн долларов, в марте - 31 млн долларов, в апреле - только 17 млн долларов.

Купля-продажа валюты

Напомним, в последние месяцы украинцы больше покупали валюты, чем продавали. Объемы превышали 1 млрд долларов. В то же время в марте чистая покупка упала до 720 млн долларов в месяц.

Курс доллара на 8 апреля упал до минимума с начала сентября - до 41,08 грн/доллар.

На наличном рынке курс доллара иногда может быть ниже, чем официальный. В то же время крупные банки продают валюту с разницей 20-30 копеек от официального курса.

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