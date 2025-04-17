Украинцы сдают валюту: НБУ пояснил падение курса доллара

Ситуация на валютном рынке Украины существенно изменились за последние месяцы. В апреле украинцы уже больше продают валюту.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг на Youtube .

"Мы наблюдаем в течение марта-апреля ревальвацию гривны относительно доллара. Наблюдается существенное увеличение валового предложения валюты", - сказал Гелетий.

По его словам, на межбанке в феврале предложение было 213 млн долларов в день, в марте выросло до 240 млн долларов, а спрос вырос не так существенно.

Кроме того, существенно уменьшилась покупка валюты со стороны граждан. "Сейчас мы даже наблюдаем чистое предложение в течение последних дней", - сказал он. В феврале среднедневной спрос был на уровне 41 млн долларов, в марте - 31 млн долларов, в апреле - только 17 млн долларов.

Купля-продажа валюты

Напомним, в последние месяцы украинцы больше покупали валюты, чем продавали. Объемы превышали 1 млрд долларов. В то же время в марте чистая покупка упала до 720 млн долларов в месяц.

Курс доллара на 8 апреля упал до минимума с начала сентября - до 41,08 грн/доллар.