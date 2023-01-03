Українці збільшили купівлю валюти у банках наприкінці року

Таким чином, у грудні українці збільшили купівлю валюти порівняно з листопадом, коли вони купили 390,6 млн доларів.

Всього з початку 2022 року населення продало валюти на 14 461,4 млн доларів і купило на 15 341,5 млн доларів. Чиста покупка склала 880,1 млн доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України з 21 липня дозволив банкам продавати населенню безготівкову валюту за умови розміщення на депозит терміном більше трьох місяців.

Дані показують, що за грудень населення купило безготівкову валюту на 450,5 млн доларів. У порівнянні з листопадом ця сума зросла на 88,4 млн доларів.