Украинцы увеличили покупку валюты в банках в конце года

Таким образом, в декабре украинцы увеличили покупку валюты по сравнению с ноябрем, когда они купили 390,6 млн долларов.

Всего с начала 2022 года население продало валюты на 14 461,4 млн долларов и купило на 15 341,5 млн долларов. Чистая покупка составила 880,1 млн долларов.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины с 21 июля разрешил банкам продавать населению безналичную валюту при условии размещения на депозит на срок более трех месяцев.

Данные показывают, что за декабрь население купило безналичной валюты на 450,5 млн долларов. По сравнению с ноябрем эта сумма выросла на 88,4 млн долларов.