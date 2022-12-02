Українці збільшили купівлю валюти у банках: скільки придбали за останній місяць

Населення України в листопаді 2022 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1 340,6 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 731,2 млн доларів. Чиста купівля валюти склала 390,6 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті Національного банку України (НБУ).
Таким чином, у жовтні українці збільшили купівлю валюти порівняно з жовтнем, коли вони купили 373,3 млн доларів.
Всього з початку 2022 року населення продало валюти на 13 049,1 млн доларів і купило на 13 465,5 млн доларів. Чиста купівля склала 416,4 млн доларів.
Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України з 21 липня дозволив банкам продавати населенню безготівкову валюту за умови розміщення на депозит терміном більше трьох місяців.
Дані показують, що за листопад населення купило безготівкової валюти на 362,1 млн доларів. У порівнянні з жовтнем ця сума зросла на 38,1 млн доларів.
Нагадаємо, всього за 2021 рік населення продало валюти на 26 208,0 млн доларів і купило на 24 614,0 млн доларів. Чистий продаж склав 1 594,1 млн доларів.
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