Украинцы увеличили покупку валюты в банках: сколько приобрели за последний месяц

Таким образом, в октябре украинцы увеличили покупку валюты по сравнению с октябрем, когда они купили 373,3 млн долларов.

Всего с начала 2022 года население продало валюты на 13 049,1 млн долларов и купило на 13 465,5 млн долларов. Чистая покупка составила 416,4 млн долларов.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины с 21 июля разрешил банкам продавать населению безналичную валюту при условии размещения на депозит на срок более трех месяцев.

Данные показывают, что за ноября население купило безналичной валюты на 362,1 млн долларов. По сравнению с октябрем эта сумма выросла на 38,1 млн долларов.