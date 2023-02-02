Українці завершать навчання на системах Patriot в США за кілька тижнів, - аташе

Навчання українських військових в США на системах Patriot має закінчитись за кілька тижнів.
Про це заявив аташе з питань оборони посольства України в США Борис Кременецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.
За словами Кременецького, українські військові випереджають графік навчань на системах Patriot та опановують сучасні ракетні комплекси за прискореною програмою, тому ймовірно завершать тренування у США вже за кілька тижнів.
“Йдеться про тижні, точної відповіді я не можу надати... Місяць майже вже пройшов, з того часу як вони пробули. Зазвичай, якщо починати вчити з нуля, термін навчання може забрати від кількох місяців до року,” - сказав аташе.
В середині січня українці прибули на військову базу Fort Sill у штаті Оклахома. Тоді в Пентагоні заявляли, що їхнє навчання роботі з сучасною системою протиповітряної оборони триватиме кілька місяців. Проте, за словами Бориса Кременецького, терміни вдалося скоротити завдяки досвіду українських військових.
“Програма дійсно скорочена в порівнянні з тим, як вчать інших фахівців, і причина тут одна: ми надсилаємо на навчання тих фахівців, які мають досвід роботи з системами протиповітряної оборони"
Він додав, що у нас протиповітряна оборона зараз досить успішно бореться з засобами повітряного нападу ворога, а фахівці, яких надіслали на навчання в США вже мають досвід роботи з системами ППО.
"Звісно, не Patriot, з іншими системами, але вони знають основи дії, основи систем протиповітряної оборони, тобто базових елементів їх не потрібно навчати”, - зазначив Кременецький.
До того ж він зазначив, що програма навчань в Оклахомі передбачає, що українці не лише самі швидко опанують сучасну систему ППО, а після повернення додому будуть готові стати інструкторами для інших військових.
Нагадаємо, сьогодні Кременецький розповів, що постачання західних танків в Україну залежатиме від термінів підготовки українських військових, проте Leopard та Challenger можуть бути залучені вже до літа
До того ж, за даними західних ЗМІ, вже наступного тижня українські військові почнуть проходити навчання з використання Leopard 2.
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