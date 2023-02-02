Украинцы завершат обучение на системах Patriot в США через несколько недель, - атташе

По словам Кременецкого, украинские военные опережают график учений на системах Patriot и овладевают современными ракетными комплексами по ускоренной программе, поэтому вероятно завершат тренировки в США уже через несколько недель.

"Речь идет о неделях, точного ответа я не могу предоставить... Месяц почти уже прошел, с тех пор как они пробыли. Обычно, если начинать учить с нуля, срок обучения может забрать от нескольких месяцев до года", - сказал атташе.

В середине января украинцы прибыли на военную базу Fort Sill в Оклахоме. Тогда в Пентагоне заявляли, что их обучение работе с современной системой противовоздушной обороны будет длиться несколько месяцев. Однако, по словам Бориса Кременецкого, сроки удалось снизить благодаря опыту украинских военных.

"Программа действительно сокращена по сравнению с тем, как учат других специалистов, и причина здесь одна: мы присылаем на обучение тех специалистов, которые имеют опыт работы с системами противовоздушной обороны"

Он добавил, что у нас противовоздушная оборона сейчас достаточно успешно борется со средствами воздушного нападения врага, а специалисты, присланные на обучение в США, уже имеют опыт работы с системами ПВО.

"Конечно, не Patriot с другими системами, но они знают основы действия, основы систем противовоздушной обороны, то есть базовым элементам их не нужно учить", - отметил Кременецкий.

К тому же он отметил, что программа учений в Оклахоме предусматривает, что украинцы не только сами быстро овладеют современной системой ПВО, а по возвращении домой будут готовы стать инструкторами для других военных.