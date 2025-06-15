Українці загинули в Ізраїлі після ударів Ірану: серед них діти, - МЗС

Ситуація на Близькому Сході

Нагадаємо, що у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав серію потужних ударів по об’єктах в Ірані, зокрема тих, які пов’язані з ядерною програмою та військовою інфраструктурою.

Мета атаки, як зазначається, полягала у виведенні з ладу ключових елементів іранської ядерної інфраструктури, потужностей з виробництва балістичних ракет, а також інших військових об'єктів.

Дізнатись детальніше про атаку Ізраїля на Іран, можна у матеріалі РБК-Україна.

У відповідь, вже ввечері 13 червня, Іран випустив кілька ракет по території Ізраїлю. За попередніми даними, ракети влучили по щонайменше семи локаціях у районі Тель-Авіва.

Детальніше про обстріл, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Вже третій день продовжуються обстріли з обох сторін. Зокрема, сьогодні Ізраїль заявив, що було атаковано понад 170 цілей, пов'язаних із військовою та ядерною інфраструктурою Ірану, загалом за час операції завдано близько 250 ударів по 720 цілях.

У зв'язку з цим Іран почав "відповідати", запускаючи в бік Ізраїлю хвилі ракет і дронів. Зокрема, за останню добу внаслідок обстрілу загинуло 12 осіб, і ще 385 госпіталізовано з травмами.

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