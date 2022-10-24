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Українці вважають ядерний шантаж Росії блефом, і тільки четверть вірять у бомбу

Фото: насправді це блеф, вважають українці (facebook.com/dazv.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

У жовтні 2022 року дві третини (65%) українців не вірять, що Росія може застосувати ядерну зброю проти України. Ще більше респонденти не вірять у можливість ядерного удару по країнах учасниках НАТО (84%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, тільки 26% вірять у застосування росіянами ядерної зброї.

У порівнянні із опитуванням у квітні 2022 року зросла впевненість у тому, що Росія не нанесе ядерного удару по Україні та західних державах - членах Північноатлантичного альянсу.

Опитування проведено 8-9 жовтня 2022 року по всій Україні за винятком тимчасово окупованих Росією територій Криму і Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній Український мобільний зв'язок вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, попри російські обстріли, які руйнують інфраструктуру, 86% українців відповіли, що потрібно продовжувати збройну боротьбу, навіть якщо обстріли продовжаться.

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