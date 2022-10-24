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Украинцы считают ядерный шантаж России блефом, и только четверть верят в бомбу

Фото: на самом деле это блеф, считают украинцы (facebook.com/dazv.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

В октябре 2022 две трети (65%) украинцев не верят, что Россия может применить ядерное оружие против Украины. Еще больше респонденты не верят в возможность ядерного удара по странам НАТО (84%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, только 26% верят в применение россиянами ядерного оружия.

По сравнению с опросом в апреле 2022 годом возросла уверенность в том, что Россия не нанесет ядерного удара по Украине и западным государствам - членам Североатлантического альянса.

Опрос проведен 8-9 октября 2022 по всей Украине за исключением временно оккупированных Россией территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует Украинская мобильная связь выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Напомним, по данным опроса КМИС, несмотря на разрушающие инфраструктуру российские обстрелы, 86% украинцев ответили, что нужно продолжать вооруженную борьбу, даже если обстрелы продолжатся.

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