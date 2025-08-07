Українці визнають роль США в мирних переговорах, але 73% незадоволені Вашингтоном

ua en ru
Україна, Четвер 07 серпня 2025 15:03
UA EN RU
Автор: Олександр Білоус

Погляди українців на свого найважливішого військового союзника радикально змінилися порівняно з першими місяцями війни. Однак вони визнають необхідність участі США в мирних переговорах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування Gallup, проведене 1-14 липня.

У 2025 році 16% українців лише схвалюють діяльність керівництва США, тоді як 73% висловлюють несхвалення, що є рекордним показником.
"Уся та доброзичливість, яку Вашингтон накопичив 2022 року, коли 66% схвалювали керівництво США, випарувалася", - ідеться в публікації.

Напруженість у відносинах між Києвом і Вашингтоном зросла 2025 року після повернення Трампа до влади. Напружена зустріч Дональда Трампа і Володимира Зеленського в Овальному кабінеті наприкінці лютого збіглася з тимчасовими припиненнями військової допомоги США,

Вороги і союзники

Навпаки, сприйняття Німеччини цього року значно покращилося. Рівень схвалення Берліна досяг рекордного рівня в 63%, незважаючи на більш обережну позицію Німеччини в перші місяці війни.

Рівень схвалення Росії залишається незначним (1%), тоді як рейтинг Китаю, як і раніше, залишається низьким (8%), як і з початку війни.
Роль у переговорах

Незважаючи на різке несхвалення керівництва США, більшість українців, як і раніше, вважають, що Вашингтон відіграє значущу роль.

Більшість (70%) вважають, що США мають відігравати "значну роль" у мирних переговорах, що майже відповідає поглядам на країни ЄС (75%) і Велику Британію (71%).

Хоча в Туреччині нещодавно відбулися якісь переговори, 55% українців підтримують значну участь цієї країни, що помітно нижче, ніж підтримка ЄС, Великої Британії та США.
Нагадаємо, дії Дональда Трампа призвели до того, що ставлення українців до керівництва США різко погіршилося. У червні 72% вважали, що для України це погано, що він є президентом США, а 16% - добре.

Умовний мирний план США підтримують тільки 39% респондентів. При цьому для більшої частини українців (49%) план є категорично неприйнятним.

Сполучені Штати Америки Переговори у Туреччині
Новини
