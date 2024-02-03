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Українці виїжджають. Ким Польща заміняє українських працівників

Фото: Робота у Польщі (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Польщі зменшується кількість українців. Щоб заповнити вакантні місця, польські роботодавці залучають все більше працівників із інших країн.

Громадяни яких країн заповнюють робочі місця у Польщі, РБК-Україна розповідає з посиланням на міграційну платформу EWL.

У 2023 році у Польщі налічувалося 1,128 млн іноземців, які офіційно працювали та були зареєстровані у системі соціального страхування ZUS. Із них 759,4 тисяч працівників – громадяни України. Торік кількість зареєстрованих українців зросла на 13,4 тисяч.

Водночас найбільше у реєстрі ZUS додалося працівників із білоруським громадянством – 21,3 тисячі осіб за 2023 рік (приріст 20%). Загалом у Польщі працюють 129,4 тисячі громадян Білорусі.

У 2023 році у Польщі зменшилася кількість працівників із Росії на 1017 осіб, більший відтік тільки громадян Грузії, зазначають у компанії.   

"Зменшення кількості українців у Польщі пояснюється їхнім від’їздом до Німеччини та інших країн Західної Європи, де вищі зарплати та соціальні виплати. Натомість політична ситуація в Білорусі змушує її громадян мігрувати до Польщі", – звертає увагу директор міжнародної рекрутації платформи EWL Марцін Колодзейчик

Водночас у Польщі збільшується частка працівників із Азії (Індія, Непал, Філіппіни) та Латинської Америки – найбільше з Колумбії. Утричі зросла кількість зареєстрованих у Польщі громадян Колумбії.

Фото: У Польщі запрошують на роботу працівників із Азії та Латинської Америки (gettyimages.com)

"У зв’язку із зменшенням кількості українців, які працюють у Польщі,  польські роботодавці з минулого року стали активніше працевлаштовувати громадян Азії та Латинської Америки. Для громадян Індії, Непалу чи Колумбії простіше легалізувати своє перебування та знайти роботу в Польщі, ніж в західних країнах ЄС. Окрім того, Польща приваблює релігійних філіппінців та колумбійців тим, що це також католицька країна", – звертає увагу фахівець.  

До десятки національностей, зареєстрованих в Управлінні соціального страхування, входять громадяни Аргентини, Зімбабве, Перу, Шрі-Ланки, Турменистану, Бангладешу, Гватемали та Венесуели.  

Нагадаємо, ми писали, що українські біженці масово виїжджають із Польщі. Водночас українців стає більше у Німеччині, Нідерландах та Норвегії.

Нагадаємо, ми писали, із якими проблемами стикаються українські біженці у Польщі. Люди скаржилися на проблеми з житлом та роботою.

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