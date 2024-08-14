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Українці висловилися щодо міжнародних адміністрацій на звільнених територіях, - опитування

Середа 14 серпня 2024 00:42
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Українці висловилися щодо міжнародних адміністрацій на звільнених територіях, - опитування Фото: українці підтримують міжнародні адміністрації на звільнених територіях (фото з відкритих джерел)
Автор: Валерій Савицький

Більше половини українців підтримують ідею створення міжнародних тимчасових адміністрацій на звільнених територіях Криму і Донбасу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Так, введення міжнародних тимчасових адміністрацій для адаптації на деокупованих територіях Донбасу та Криму підтримали 77% опитаних, а проти цієї ідеї висловилися 18%.

Крім цього, 84% опитаних українців погодилися, що держава вже зараз повинна вживати заходів для підтримки та налагодження зв’язку з населенням в окупації.

Близько половини опитаних (46%) вважають, що така комунікація має бути спрямована лише на тих, хто підтримує Україну, а 38% - на всіх. Не вважають ці заходи пріоритетними 9%, ще 5% вважають, що держава не має витрачати на це ресурси.

Серед заходів підтримки населення, що залишилося на тимчасово окупованих територіях, пріоритетними є:

  • сприяння у переміщенні людей з ТОТ (35%);
  • соціальні та пенсійні виплати тим, хто лишився на ТОТ (34%);
  • забезпечення трансляції українських медіа (33%);
  • гарантія визнання отриманих в окупації документів (28%);
  • залучення молоді з ТОТ (26%);
  • організація доступу до державних послуг (24%).

Виправдання отримання громадянства Росії в окупації однозначно підтримали 13% респондентів, а 42% - "скоріше згодні". Не погоджуються з таким формулюванням 39% респондентів. Частіше лояльні щодо отримання громадянства РФ люди, які мають родичів на окупованих територіях.

Дослідження було проведене соціологічною групою "Рейтинг" в межах проекту "Дослідження ключових проблем та врахування експертних думок у розробці стратегії реінтеграції" за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Соцопитування в Україні

За результатами соцопитування Міжнародного республіканського інституту (IRI), після закінчення війни більшість молоді бачить своє майбутнє в Україні.

Навесні соцслужба Info Sapiens провела опитування, згідно з яким, українці готові терпіти воєнні складнощі для перемоги над Росією.

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