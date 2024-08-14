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Украинцы высказались о международных администрациях на освобожденных территориях, - опрос

Среда 14 августа 2024 00:42
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Украинцы высказались о международных администрациях на освобожденных территориях, - опрос Фото: украинцы поддерживают международные администрации на освобожденных территориях (фото из открытых источников)
Автор: Валерий Савицкий

Более половины украинцев поддерживают идею создания международных временных администраций на освобожденных территориях Крыма и Донбасса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

Так, учреждение международных временных администраций для адаптации на деоккупированных территориях Донбасса и Крыма поддержали 77% опрошенных, а против этой идеи высказались 18%.

Кроме этого, 84% опрошенных украинцев согласились, что государство уже сейчас должно принимать меры для поддержки и налаживания связи с населением в оккупации.

Около половины опрошенных (46%) считают, что такая коммуникация должна быть направлена исключительно на тех, кто поддерживает Украину, а 38% - на всех. Не считают эти меры приоритетными 9%, еще 5% считают, что государство не должно тратить на это ресурсы.

Среди мер поддержки населения, которое осталось на временно оккупированных территориях, приоритетными являются:

  • содействие в перемещении людей с ВОТ (35%);
  • социальные и пенсионные выплаты тем, кто остался на ВОТ (34%);
  • обеспечение трансляции украинских медиа (33%);
  • гарантия признания полученных в оккупации документов (28%);
  • привлечение молодежи с ВОТ (26%);
  • организация доступа к государственным услугам (24%).

Оправдание получения гражданства России в оккупации однозначно поддержали 13% респондентов, а 42% - "скорее согласны". Не согласны с такой формулировкой 39% респондентов. Чаще лояльны к получению гражданства РФ люди, у которых есть родственники на оккупированных территориях.

Исследование было проведено социологической группой "Рейтинг" в рамках проекта "Исследование ключевых проблем и учета экспертных мнений в разработке стратегии реинтеграции" при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

Соцопросы в Украине

По результатам соцопроса Международного республиканского института (IRI), после окончания войны большинство молодежи видит свое будущее в Украине.

Весной соцслужба Info Sapiens провела опрос, согласно которому, украинцы готовы терпеть военные сложности для победы над Россией.

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