Українці сказали, скільки готові терпіти труднощі задля перемоги

В Україні зберігається висока готовність терпіти труднощі через війну з Росією задля перемоги. Готові терпіти труднощі стільки, скільки потрібно, 69% респондентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування компанії Info Sapiens.

Ще 7% готові терпіти труднощі декілька місяців, 6%- близько року, 4% - кілька років, а 12% не готові взагалі.

Основою стійкості українців є віра в Збройні сили України (63%), підтримка родичів та близьких (49%), а також щоденна праця (27%). Важливу роль відіграють також релігія та волонтерство.

Опитування було проведено у квітні-травні серед 1000 респондентів. Максимальна теоретична похибка не перевищує 3,1%.