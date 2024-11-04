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Украинцы ответили, сколько времени готовы нести бремя войны

Украина, Понедельник 04 ноября 2024 10:37
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Украинцы ответили, сколько времени готовы нести бремя войны Фото: украинцы ответили, сколько готовы терпеть войну (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Социологи впервые зафиксировали снижение доли тех, кто готов терпеть войну столько, сколько потребуется. При этом все равно большинство украинцев (63%) отвечают утвердительно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

По данным опроса, в сентябре-октябре 2024 года 15% опрошенных заявили, то готовы терпеть войну несколько месяцев, а 4% - полгода.

По сравнению с февралем с 3% до 6% стало больше тех, кто говорит об одном годе, то есть всего об относительно длительном периоде говорят 69% украинцев.

С начала вторжения до февраля 2024 года ситуация практически не изменялась: стабильно около 71-73% отвечали, что они готовы терпеть войну столько, сколько потребуется (и еще 2-3% говорили об одном годе). В этот же период о более коротком собственном запасе прочности (несколько месяцев-полгода) говорили 18-21%.

Между февралем и октябрем 2024 года социологи впервые фиксируют снижение доли тех, кто готов терпеть столько, сколько потребуется.

Украинцы ответили, сколько времени готовы нести бремя войны

Комментарий КМИС

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, "несмотря на все сложности и объективные основания для неопределенного будущего, несмотря на растущую усталость, большинство украинцев настроены на борьбу столько, сколько потребуется".

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос в течение 20 сентября - 3 октября 2024 среди 2004 респондентов. В выборку не включались жители территорий, временно не контролируемые властями Украины.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, в сентябре 2024 года 83% опрошенных верят в победу Украины в войне с Россией.

Среди респондентов, верящих в победу, 39% считают, что она наступит через 1-2 года, 19,5% – что она наступит до конца этого года, 15% – что для этого нужно от 3 до 5 лет, 5% – более 5 лет, 2% – что победа произойдет "вряд ли при моей жизни".

Самыми оптимистичными ожидания победы были в феврале-марте 2023 года - тогда 50% считали, что победа наступит до конца 2023 года.

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